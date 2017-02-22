В центре Киева собрались более тысячи сторонников "Свободы" и ПС

КИЕВ, 22 фев – РИА Новости Украина. В центре Киева начали собираться участники "Марша национального достоинства", организованного ВО "Свободо", "Правым сектором" и "Национальным корпусом.

Марш посвящен третьей годовщине Революции достоинства.

В Киеве 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к годовщине событий Евромайдана в 2014 году. По данным полиции, центральная часть столицы находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме.

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Более тысячи членов партий "Свобода", "Национальный корпус" и "Правый сектор" собрались на Майдане, их количество продолжает увеличиваться. Активисты намерены пройти маршем с Майдана к Верховной Раде через Аллею Героев Небесной Сотни и улицу Институтскую. Многие участники акции одеты в камуфляжную форму, они держат флаги своих партий.

В центре столицы находится большое количество полицейских и бойцов Национальной гвардии. На центральных улицах стоят много полицейских автобусов и грузовых автомобилей Нацгвардии, пожарных и карет скорой помощи. Также на улицах, ведущих на Майдан, установлены рамки-металлоискатели, правоохранители избирательно просят пройти через них граждан, желающих попасть на главную площадь. Обстановка в центре столицы спокойная.

РИА Новости Украина Евгений Котенко Марш национального достоинства в Киеве

Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния вооруженных силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон.

Ответственность за смерть более 100 человек власти возложили на беглого экс-президента Виктора Януковича и спецподразделение МВД "Беркут". Янукович и сотрудники ныне расформированного спецподразделения МВД "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.