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    Общество

    В Украине ухудшилась ситуация с правами человека - Amnesty International

    (обновлено: )21420
    Как сообщается в отчете международной правозащитной организации Amnesty International, обе стороны конфликта в Донбассе нарушали соглашение о прекращении огня.
    Люди в благотворительной столовой для малоимущих, пенсионеров и бездомных
    УНИАН

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Украине в связи с проведением АТО и присоединением Крыма к РФ ухудшилась ситуация с соблюдением прав человека, сообщается в отчете международной правозащитной организации Amnesty International.

    Народный депутат Юрий Павленко. Архивное фото
    УНИАН
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    "На востоке Украины… обе стороны нарушали соглашение о прекращении огня. И украинские войска, и силы пророссийских сепаратистов продолжали пользоваться безнаказанностью, несмотря на осуществленные нарушения норм международного гуманитарного права, включая такие военные преступления, как пытки", — говорится в документе.

    В организации уточнили, что обе стороны конфликта незаконно задерживали людей в Донбассе, подозреваемых в поддержке другой стороны, также и для того, чтобы использовать их в обменах пленными.

    Amnesty International в своем ежегодном докладе также обвинила власти Украины в притеснении журналистов.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля, однако этого к указанному сроку не произошло.

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