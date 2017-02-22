Amnesty International обвинила власти Украины в угрозах журналистам

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КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Международная неправительственная организация Amnesty International в своем ежегодном докладе обвинила власти Украины в притеснении журналистов.

"СМИ, придерживающиеся пророссийских или просепаратистских взглядов, а также те, кто особенно резко критикует власти, сталкивались с притеснениями, включая угрозы закрытия и применения физического насилия. Министр внутренних дел (Украины Арсен Аваков — ред.) не раз угрожал закрыть телеканал "Интер", а 4 сентября около 15 человек в масках безуспешно пытались прорваться в занимаемые каналом помещения, обвиняя его в пророссийском освещении новостей", — отмечают в докладе, поступившем в распоряжение РИА Новости.

В разделе доклада Amnesty International, посвященном свободе выражения мнений в Украине, говорится о давлении на телеведущего Савика Шустера, которое привело к закрытию его телеканала 3S TV, и о притеснении блогера из Ивано-Франковска Руслана Коцабы.

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Авторы доклада отмечают также отсутствие результатов поисков организаторов двух резонансных убийств журналистов — Олеся Бузины и Павла Шеремета, произошедших в 2015 и 2016 годах.

"В Киеве взрывом бомбы, заложенной в его машине, 20 июля был убит журналист Павел Шеремет. До конца года виновные не были найдены. Расследование убийства журналиста Олеся Бузины, застреленного двумя мужчинами в масках в 2015 году, также не дало никаких результатов", — говорится в документе.

Отдельное внимание в докладе уделяется и работе журналистов "проукраинских взглядов", а также сотрудников украинских СМИ.

"Журналисты проукраинских взглядов и корреспонденты украинских СМИ не могли открыто работать на контролируемых сепаратистами территориях и в Крыму", — отмечается в отчете. В частности, упоминается случай с депортацией съемочной группы телеканала "Дождь", а также ограничения на въезд в Крым "журналистов из основной части Украины".