Исполнилось три года со дня смены власти в Украине

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Три года назад в Украине произошла смена власти.

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21 ноября 2013 года правительство Украины приостановило процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом с целью более детального изучения и проработки комплекса мер. Кабмин Украины мотивировал свое решение необходимостью развития экономических отношений с Россией и СНГ.

Сразу после появления новости о решении правительства в социальных сетях появились первые сообщения о необходимости выйти на акцию протеста. Вечером на Майдане Незалежности в центре Киева собрались около двух тысяч человек.

Первоначально акции протеста протекали достаточно спокойно: на главной киевской Майдане Незалежности и Европейской площади находились от нескольких десятков человек (ночью) до нескольких сотен или пары тысяч (днем). Ситуация изменилась 24 ноября, когда к началу запланированного митинга число людей на Европейской площади значительно увеличилось: до 30 тысяч, по данным милиции, и до 100 тысяч, по данным украинской оппозиции.

Пока шел митинг, на Европейской площади установили палатки, а чуть позже колонна протестующих двинулась к зданию Кабинета министров Украины и попыталась приблизиться ко входу, который был оцеплен бойцами милицейского спецподразделения "Беркут". Со стороны митингующих в направлении Кабмина полетели дымовые шашки, несколько раз брызнули слезоточивым газом. Правоохранители в ответ тоже применили слезоточивый газ и достали дубинки.

28-29 ноября 2013 года в Вильнюсе (Литва) прошел саммит "Восточного партнерства", на котором так и не было подписано соглашение об ассоциации Украины с Евросоюзом.

В ночь на 30 ноября представители спецподразделения МВД "Беркут" разогнали протестующих в центре Киева. Во время разгона были задержаны 35 человек. На них составили административные протоколы, все они были отпущены. По данным медиков, пострадали 35 человек. Представители стран Запада осудили жесткие действия правоохранительных органов.

После разгона "евромайдана" акцент митингов сместился на требования отставки правительства и президента. На фоне принятого 16 января 2014 года парламентом пакета законов, ужесточающих наказание за несанкционированные уличные акции, продолжающийся с ноября "евромайдан" перерос в ожесточенные схватки с милицией.

22 января появилась информация о первых жертвах беспорядков. Официально была подтверждена гибель двух участников столкновений с милицией. Причиной их смерти стали огнестрельные ранения.

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Масштабные уличные беспорядки возобновились в Киеве 18 февраля, в день заседания Верховной Рады, на котором оппозиция требовала вернуть парламентско-президентскую форму правления, восстановив конституцию 2004 года.

По официальной статистике Минздрава Украины (на апрель 2014 года), в результате беспорядков погибли 105 человек (из них – 94 человека во время стычек по улице Институтской в центре Киева 20 февраля 2014 года). По данным Киевской городской администрации, число пострадавших во время февральских массовых акций протеста в Киеве превысило 1,9 тысячи человек.

21 февраля 2014 года президент Украины Виктор Янукович объявил, что инициирует досрочные президентские выборы и возврат к конституции 2004 года с перераспределением полномочий в сторону парламентской республики. Также он призвал начать процедуру формирования правительства национального доверия.

Позднее Янукович и представители оппозиции при посредничестве ЕС подписали соглашение об урегулировании.

22 февраля Верховная Рада приняла постановление, в котором заявила о "самоустранении неконституционным способом" президента Украины от выполнения конституционных полномочий и назначении внеочередных выборов президента Украины на 25 мая.

23 февраля постановлением Верховной Рады исполняющим обязанности президента Украины был назначен спикер Рады Александр Турчинов.

27 февраля украинский парламент утвердил состав правительства народного доверия, премьером стал Арсений Яценюк.

28 февраля Виктор Янукович на пресс-конференции в Ростове-на-Дону заявил, что никогда не признает решение парламента Украины о его отстранении от должности главы государства.

25 мая 2014 года в Украине прошли досрочные выборы президента. За высший государственный пост боролся 21 кандидат. Победу одержал самовыдвиженец Петр Порошенко. За его кандидатуру проголосовали 54,7% пришедших на участки избирателей.