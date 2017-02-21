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    Общество

    В Авдеевке полностью восстановлено электроснабжение

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (766)

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    Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в штатном режиме осуществляется тепло- и водоснабжение Авдеевки. Ситуация находится под контролем ГСЧС.
    Последствия обстрела Авдеевки. Архивное фото
    facebook.com/Vyacheslav.Abroskin

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Авдеевке Донецкой области полностью восстановлено электроснабжение в понедельник, 20 февраля, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

    По данным ГСЧС, в штатном режиме также осуществляется тепло- и водоснабжение города.

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    Напомним, ранее Авдеевка и Авдеевский коксохимический завод были обесточены из-за обстрелов. Авдеевка в конце января — начале февраля оставалась без света почти неделю из-за повреждения линий электропередачи в результате обстрелов. Ремонтные бригады не могли провести ремонт из-за того, что обстрелы не прекращались. Тепло и вода поставлялись в город с перебоями, за счет энергии с Авдеевского коксохима, который был вынужден остановить производство и работать на обогрев города. В воскресенье энергетики восстановили участок ЛЭП на подконтрольной Киеву территории.

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