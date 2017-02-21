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    В Карпатах объявлена повышенная лавинная опасность

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    По данным Укргидрометцентра, на северной, северо-восточной, восточной экспозициях Черногорского хребта сохраняются большие карнизы, а в высокогорье Закарпатской области объявлен третий уровень лавинной опасности.
    Заснеженные Карпаты. Архивное фото
    Фото со страницы Виктора Худяка в Facebook

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Укргидрометцентр предупредил о лавинной опасности в Карпатах в связи с ухудшением погодных условий.

    "Двадцать первого — двадцать второго февраля в связи со снегопадами в высокогорье Закарпатской области объявляется значительная (3 уровень) лавинная опасность", — говорится в сообщении.

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    На северной, северо-восточной, восточной экспозициях Черногорского хребта сохраняются большие карнизы.

    Ранее сообщалось, что в Карпатах из-за отключения электричества остановился горнолыжный подъемник в то время как на нем находились 52 человека.

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