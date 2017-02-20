ЕС выделит 18 млн евро гуманитарной помощи для пострадавших в Донбассе

КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. Евросоюз выделит 18 миллионов евро гуманитарной помощи для поддержки людей, затронутых конфликтом на востоке Украины, говорится в пресс-релизе ЕК.

"Сегодня еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидес, во время своего визита в страну, анонсировал выделение дополнительных средств для людей, затронутых конфликтом на востоке Украины", — говорится в сообщении.

"ЕС анонсирует 18 миллионов евро гуманитарной помощи для Украины", — также говорится в релизе.

По словам еврокомиссара, которые приводятся в сообщении, эти средства "помогут гуманитарным партнерам на востоке Украины" покрывать нужды в области медицинской помощи, организации приютов, водоснабжения и санитарии.

ЕК оказывает помощь пострадавшим независимо от территории. "Около 50% гуманитарной поддержки Еврокомиссии предназначается нуждающимся людям на территориях, не контролируемых правительством", — говорится в сообщении.

Евросоюз с 2014 года направил в Украину почти 400 миллионов евро гуманитарной помощи и помощи на восстановление для тех, кто пострадал от конфликта. Эта сумма включает в себя как средства Еврокомиссии от имени всего ЕС, так и деньги от отдельных стран-членов союза.

ЕК приводит данные, по которым около 2,8 миллиона человек перемещены и нуждаются в гуманитарной помощи в Украине и в соседних странах.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.