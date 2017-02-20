В Украине запретили обезболивающее "Темпалгин"

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Государственная служба по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила реализацию на территории Украины обезболивающего "Темпалгин" болгарского производства. Об этом свидетельствует соответствующее распоряжение руководителя учреждения.

"Запрещаю реализацию, хранение и применение лекарственного средства темпалгин, таблетки, покрытые оболочкой…серии 4420911, производства с маркировкой производителя АО "Софарма" Болгария", — говорится в распоряжении за подписью руководителя Гослекслужбы Натальи Гудзь.

Решение о запрете препарата принято в связи с поступившей информацией от правоохранительных органов о том, что данное лекарственное средство было обнаружено на безлицензионных складах, пояснили в Гослекслужбе.

Ранее Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контроля за наркотиками ввела запрет на продажу, хранение и использование препарата "Но-шпа".

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