ГСЧС: есть договоренность о прекращении огня у Авдеевки для ремонта ЛЭП

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Укрина. В Донбассе договорились о прекращении огня с обеих сторон с 11.00 до 15.00 по Киеву для проведения ремонтных работ на линии электропередач, питающей Авдеевку, специалисты приступили к работам, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

"По состоянию на 12 часов 19 февраля есть договоренность о прекращении огня с обеих сторон с 11.00 до 15.00 19 февраля. В 12.00 для проведения работ по разминированию и в дальнейшем для ремонта высоковольтных линий, направлены пиротехническое подразделение Вооруженных сил Украины и ремонтная бригада ООО "ДТЭК высоковольтные сети"", — говорится в сообщении ГСЧС.

В ведомстве сообщили, что всего к аварийно-восстановительным работам привлечены 128 человек и 32 единицы техники, в том числе от ГСЧС — 67 человек и 24 единицы техники.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.