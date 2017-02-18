Стариков: армия Украины - подрихтованный "Ланос", но до "Мерседеса" далеко

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Ровно два года назад, 18 февраля 2015, силы антитеррористической операции получили приказ покинуть Дебальцево. Бои в городе являлись одними из ключевых событий в противостоянии на востоке Украины. В них приняли участие тысячи бойцов, сотни единиц техники и артиллерии с обеих сторон. Острая фаза противостояния продолжалась с 25 января по 18 февраля 2015 года. А операция по выводу военных из города считается одной из самых масштабных за все время противостояния на востоке.

Как с тех пор изменились ВСУ, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал военный эксперт Олег Стариков.

"Без поражения не бывает и побед. В 2014 году у нас была армия, которую я сравниваю с "Ланосом" без колес, без двигателя, без аккумулятора, без резины, без бензина. Потом пришла такая к нам беда, и вместе с народом мы этот "Ланос" подрихтовали, поставили новый аккумулятор, резину заменили. Теперь армия стала уже более-менее ходовым "Ланосом", он уже ездит, он уже стреляет, но до "Мерседеса" еще далеко", — заявил эксперт.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.