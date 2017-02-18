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    Общество

    Стариков: армия Украины - подрихтованный "Ланос", но до "Мерседеса" далеко

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (63)

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    Два года назад, 18 февраля 2015, силы АТО получили приказ покинуть Дебальцево. Как с тех пор изменились ВСУ, в эфире ГС военный эксперт Олег Стариков.
    Олег Стариков
    Олег Стариков / Facebook

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Ровно два года назад, 18 февраля 2015, силы антитеррористической операции получили приказ покинуть Дебальцево. Бои в городе являлись одними из ключевых событий в противостоянии на востоке Украины. В них приняли участие тысячи бойцов, сотни единиц техники и артиллерии с обеих сторон. Острая фаза противостояния продолжалась с 25 января по 18 февраля 2015 года. А операция по выводу военных из города считается одной из самых масштабных за все время противостояния на востоке.

    Тактические учения на Гончаровском полигоне
    Facebook Генерального штаба ВСУ
    Тактические учения Воздушных сил ВСУ на Гончаровском полигоне

    Как с тех пор изменились ВСУ, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал военный эксперт Олег Стариков.

    "Без поражения не бывает и побед. В 2014 году у нас была армия, которую я сравниваю с "Ланосом" без колес, без двигателя, без аккумулятора, без резины, без бензина. Потом пришла такая к нам беда, и вместе с народом мы этот "Ланос" подрихтовали, поставили новый аккумулятор, резину заменили. Теперь армия стала уже более-менее ходовым "Ланосом", он уже ездит, он уже стреляет, но до "Мерседеса" еще далеко", — заявил эксперт.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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