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    Общество

    Годовщина выхода военных из "дебальцевского котла". Архивные кадры

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (56)

    (обновлено: )15803
    Украинские военные близ Дебальцево
    Силы ВСУ на трассе Артемовск - Дебальцево
    Украинские военные в районе Дебальцево
    Артиллерийские орудия войск ДНР в окрестностях Дебальцево
    Силы АТО в районе Дебальцево
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    Госпиталь Артемовска: бойцы АТО вырвавшиеся из дебальцевского котла
    Госпиталь Артемовска: бойцы АТО вырвавшиеся из дебальцевского котла
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Ополченцы в Дебальцево, 19 февраля 2015
    Ситуация в Дебальцево
    Ситуация в Дебальцево
    Ситуация в Дебальцево
    Ситуация в Дебальцево
    Украинские военные близ Дебальцево
    Украинские военные близ Дебальцево
    REUTERS Gleb Garanich
    Силы ВСУ на трассе Артемовск - Дебальцево
    Силы ВСУ на трассе Артемовск - Дебальцево
    Associated Press Petr David Josek
    Украинские военные в районе Дебальцево
    Украинские военные в районе Дебальцево 15 февраля 2015 года.
    REUTERS/Gleb Garanich
    Артиллерийские орудия войск ДНР в окрестностях Дебальцево
    Артиллерийские орудия войск Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцево Донецкой области.
    RIA News Дэн Леви | Перейти в фотобанк
    Силы АТО в районе Дебальцево
    Силы АТО в районе Дебальцево 16 феваля 2015 года.
    REUTERS/Gleb Garanich
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Associated Press Vadim Ghirda
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Associated Press Vadim Ghirda
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево
    Украинские военные близ Артемовска в ходе вывода сил АТО из Дебальцево 18 февраля 2015 года.
    REUTERS/Gleb Garanich
    Госпиталь Артемовска: бойцы АТО вырвавшиеся из дебальцевского котла
    Госпиталь Артемовска: бойцы АТО вырвавшиеся из "дебальцевского котла"
    REUTERS/Gleb Garanich
    Госпиталь Артемовска: бойцы АТО вырвавшиеся из дебальцевского котла
    Госпиталь Артемовска: бойцы АТО вырвавшиеся из "дебальцевского котла"
    REUTERS/Gleb Garanich
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Associated Press Vadim Ghirda
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Украинские военные близ Артемовска во время вывода сил АТО из Дебальцево
    Associated Press Vadim Ghirda
    Ополченцы в Дебальцево, 19 февраля 2015
    Ополченцы в Дебальцево, 19 февраля 2015
    AP Photo/Peter Leonard
    Ситуация в Дебальцево
    Ополченецы Луганской народной республики (ЛНР) осматривают трофеи на окраине Дебальцева.
    RIA News Михаил Воскресенский | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Дебальцево
    Сгоревшая украинская техника во время боевых действий в городе Дебальцево.
    RIA News Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Дебальцево
    Пятиэтажный жилой дом, пострадавший в результате обстрелов в городе Дебальцево.
    RIA News Сергей Аверин | Перейти в фотобанк
    Ситуация в Дебальцево
    Брошенный лагерь украинских военных в городе Дебальцево.
    RIA News Сергей Аверин | Перейти в фотобанк

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    Украинские военные близ Дебальцево

    В субботу, 18 февраля, исполняется два года со дня выхода сил АТО из Дебальцево Донецкой области, когда с ожесточенными боями украинские военные покидали город.

    Бои в Дебальцево считаются одним из ключевых событий в противостоянии в Донбассе.

    В боях приняли участие тысячи бойцов, сотни единиц техники и артиллерии с обеих сторон. Острая фаза противостояния длилась с 25 января до 18 февраля 2015 года. 

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

    Читайте также: Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также: Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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