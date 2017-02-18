Тука: осенью "безобразие" в Донбассе начнет "сворачиваться"

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука заявил, что осенью "безобразие" в Донбассе начнет "сворачиваться".

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"Тут очень много внешних факторов на это влияет. Предугадать, как будут развиваться все события, невозможно, надо говорить честно. За таким ответом лучше сходить в церковь. Может быть, один Господь знает ответ. Я могу только высказывать свою точку зрения. По логике вещей, анализируя ту информацию, которая у меня есть из абсолютно открытых источников. У меня есть такое ощущение, что примерно осенью мы начнем наблюдать процесс реального сворачивания всего этого безобразия на Востоке. Не в Крыму, на Востоке", — заявил Тука в эфире программы "Люди. Hard Talk" на телеканале "112 Украина".

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.