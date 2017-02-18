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    Запрет российских соцсетей: создать альтернативу будет эффективней - эксперт

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (175)

    (обновлено: )10440
    Политтехнолог Андрей Никончук в эфире "ГС" заявил, что не был бы столь категоричным в вопросе запрета ВКонтакте и "Одноклассники", поскольку запретный плод — сладок.
    Андрей Никончук
    Украинский институт анализа и менеджмента политики

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Украине намерены запретить соцсети ВКонтакте и "Одноклассники". МВД считает эти сети основными распространителями антиукраинского контента. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в четверг, 16 февраля. Он добавил, что в Министерстве образования также должны поддержать эту инициативу и объяснять вред этих ресурсов.

    Поможет ли запрет решить проблему, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Андрей Никончук.

    "Я не был бы столь категоричным в этом вопросе, потому что запретный плод — сладок. В свое время уже глушили Радио "Свобода", Голос Америки", и к чему это привело — нам всем известно, попытки провалились. Другой пример — это борьба с пьянством, когда вырубили все виноградники, но, тем не менее, пить меньше не стали. Думаю, что создание альтернативы было бы более взвешенным шагом, а люди сами разберутся, что такое хорошо и что такое плохо", — заявил Никончук.

    Читайте также: А вы поддерживаете запрет ВК и "Одноклассники"?

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