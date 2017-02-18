Запрет российских соцсетей: создать альтернативу будет эффективней - эксперт

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В Украине намерены запретить соцсети ВКонтакте и "Одноклассники". МВД считает эти сети основными распространителями антиукраинского контента. Об этом заявил советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк на брифинге в четверг, 16 февраля. Он добавил, что в Министерстве образования также должны поддержать эту инициативу и объяснять вред этих ресурсов.

Поможет ли запрет решить проблему, в эфире радиостанции Голос Столицы проанализировал политтехнолог Андрей Никончук.

"Я не был бы столь категоричным в этом вопросе, потому что запретный плод — сладок. В свое время уже глушили Радио "Свобода", Голос Америки", и к чему это привело — нам всем известно, попытки провалились. Другой пример — это борьба с пьянством, когда вырубили все виноградники, но, тем не менее, пить меньше не стали. Думаю, что создание альтернативы было бы более взвешенным шагом, а люди сами разберутся, что такое хорошо и что такое плохо", — заявил Никончук.

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