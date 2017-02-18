Чтобы не отключать соцобъекты, обесточат предприятия - Плачков

КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. С пятницы в Украине вступают в силу чрезвычайные меры на рынке электроэнергии. Действовать они будут по крайней мере один месяц, до 17 марта. При этом государственный энергохолдинг "Укрэнерго", исходя из имеющихся запасов топлива для производства электроэнергии, должен определить допустимый уровень снижения запасов угля и газа, а также использовать в случае необходимости и по согласованию с Минэнерго графики почасового и аварийного отключения электроэнергии.

В чем отличие веерных и почасовых отключений в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил экс-министр топлива и энергетики, председатель наблюдательного совета "Киевэнерго" Иван Плачков.

"Отличие в том, что веерные отключения предполагают отключение на какое-то время целого региона, населенного пункта и какого-то района города. А поочередные отключения предполагают разработку графика снижения нагрузки, в первую очередь, промышленных предприятий и перенос, разброс начала рабочего дня, чтобы были минимизированы такие экономические последствия этих отключений. Одним словом, это ограничение потребления, чтобы не отключать, прежде всего, население и ни в коем случае социальные объекты и промышленные предприятия первой категории", — отметил Плачков.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.