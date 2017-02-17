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    Общество

    Хуг сообщил, о чем говорил с Плотницким и Захарченко

    Тема:

    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений (48)

    (обновлено: )16001
    По словам замглавы СММ ОБСЕ в Украине, лидеры самопровозглашенных ДНР и ЛНР согласились, что "гражданское население – прежде всего, поэтому время прислушаться к этому и прекратить боевые действия и отвести вооружение".
    Заместитель главы специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ ОБСЕ) Александр Хуг
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг провел встречу с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, сообщает пресс-служба СММ ОБСЕ в Украине в Twitter.

    По словам Хуга, Захарченко и Плотницкий согласились, что "гражданское население – прежде всего, поэтому время прислушаться к этому и прекратить боевые действия и отвести вооружение".

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    В СММ заявили, что лидеры ЛДНР "подчеркнули необходимость проведения минских соглашений".

    "СММ здесь для того, чтобы помочь… СММ всегда готова содействовать диалогу со всеми, кто готов к обсуждению и решению этого конфликта мирным путем", — сообщили в ОБСЕ.

    В Миссии также отметили, что будут продолжать наблюдать и объективно отчитываться о ситуации на линии соприкосновения (ЛС), однако требуют беспрепятственного доступа с обеих сторон.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля. 

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