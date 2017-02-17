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    Общество

    В Полтавской области зафиксирована вспышка АЧС

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    Гибель свиней от АЧС 15 февраля была зафиксирована в частном хозяйстве в городе Лубны Полтавской области. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС.
    Свиньи
    RIA News Игорь Егоров | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Вспышка африканской чумы свиней зафиксирована в Полтавской области, сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

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    По данным ведомства, гибель свиней от АЧС 15 февраля была зафиксирована в частном хозяйстве в городе Лубны Полтавской области.

    "В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС", — говорится в сообщении.

    В последнее время в разных регионах Украины регулярно фиксируют вспышки АЧС. Ранее ведомство сообщало, что случаи АЧС были зарегистрированы в Николаевской, Луганской, Кировоградской, Одесской и Черниговской областях.

    Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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