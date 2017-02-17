Начался суд по делу Пугачева, застрелившего в Днепре двух полицейских

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Днепре в пятницу стартовало заседание по делу подозреваемого в убийстве двух полицейских Александра Пугачева, сообщает УНН.

Как отмечается, заседание проходит в Центральном суде Днепра, все участники судебного процесса присутствуют в зале.

Напомним, в сентябре два патрульных полицейских остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал сопротивляться и произвел несколько выстрелов. Один правоохранитель погиб на месте, его напарница была госпитализирована и позже скончалась. Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что нарушителем является Пугачев, находящий в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений.

Пугачев ранее был членом расформированного ныне батальона "Торнадо", суд над бойцами которого проходит в Киеве. Сам подозреваемый, по словам Геращенко, отрицает свою вину и то, что его фамилия Пугачев. Он был арестован.