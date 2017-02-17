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    Общество

    Начался суд по делу Пугачева, застрелившего в Днепре двух полицейских

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (396)

    (обновлено: )25
    В Центральном суде Днепра стартовало заседание по делу Александра Пугачева, застрелившего в сентябре прошлого года двух полицейских. Все участники судебного процесса присутствуют в зале.
    Задержание подозреваемого в убийстве полицейских в Днепре Пугачева
    vk.com/ukraine_police

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. В Днепре в пятницу стартовало заседание по делу подозреваемого в убийстве двух полицейских Александра Пугачева, сообщает УНН.

    Как отмечается, заседание проходит в Центральном суде Днепра, все участники судебного процесса присутствуют в зале.

    Напомним, в сентябре два патрульных полицейских остановили автомобиль за нарушение правил дорожного движения. Водитель начал сопротивляться и произвел несколько выстрелов. Один правоохранитель погиб на месте, его напарница была госпитализирована и позже скончалась. Нардеп, член коллегии МВД Антон Геращенко сообщил, что нарушителем является Пугачев, находящий в розыске по подозрению в совершении ряда преступлений.

    Пугачев ранее был членом расформированного ныне батальона "Торнадо", суд над бойцами которого проходит в Киеве. Сам подозреваемый, по словам Геращенко, отрицает свою вину и то, что его фамилия Пугачев. Он был арестован.

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