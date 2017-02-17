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    Общество

    Между ЛНР и ДНР нет противоречий - Плотницкий

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье? (759)

    (обновлено: )2202
    Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Игорь Плотницкий заявил, что между ЛНР и ДНР "не существует никаких проблем, которые нам нарисовывают".
    Игорь Плотницкий. Архивное фото
    Lug-info.com

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Между самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками нет противоречий, заявил в пятницу глава ЛНР Игорь Плотницкий.

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    "У нас нет противоречий между ЛНР и ДНР. У нас не существует никаких проблем, которые нам нарисовывают. И вообще, верьте официальным источникам, а не слухам, которые выплескиваются в интернет", — сказал Плотницкий на совместном брифинге с главой ДНР Александром Захарченко.

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

    Читайте также — Минск, встреча по Донбассу: выходка радикалов и новые договоренности

    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.

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