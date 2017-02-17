Полиция опровергла заявления о подготовке к разгону блокады Донбасса

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители опровергают заявление о подготовке к силовому разгону участников торговой блокады Донбасса, в пятницу утром в Бахмут на место блокады выезжала следственно-оперативная группа для проведения следственных действий, поскольку "уже открыто четыре производства", сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области.

Ранее в пятницу организатора блокады в Донбассе заявили, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм.

facebook.com/shtab.blokady Участники блокады Донбасса на редуте "Запорожье"

По данным полиции, утром в пятницу Бахмутский отдел полиции обратились представители Донецкой железной дороги, которые сообщили, что участники блокады отказываются вернуть им захваченный ранее тепловоз.

"Сегодня снова "Укрзализныця" обратилась с заявлением о том, что до сих пор заблокирован и захвачен тепловоз. Одна следственно-оперативная группа приезжала, чтобы провести следственные действия", — пояснили в отделе коммуникации.

При этом в полиции опровергли заявление штаба торговой блокады Донбасса.

"Это только их версия, и она не соответствует действительности", — подчеркнули в пресс-службе.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.