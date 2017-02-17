Полицейский спецназ взял в кольцо редут в Бахмуте - участники блокады

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Организатора блокады в Донбассе сообщают, что их позиции в Бахмуте окружили спецподразделения полиции Украины, готовится штурм.

"Редут "Запорожье" в Бахмуте окружен спецподразделениями полиции (спецназ главка МВД Донецкой области и бывший "Беркут"). Есть все признаки подготовки к штурму", — говорится в Facebook на странице организаторов блокады. По их данным, редут подготовился к отражению штурма.

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В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.