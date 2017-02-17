Запасов угля на Авдеевском коксохиме хватит на 15 дней - гендиректор

КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Запасов угля на Авдеевском коксохимическом заводе осталось на 15 дней, сообщил генеральный директор предприятия Муса Магомедов.

"Теплоенергию генерируем, надеемся, что с углем ситуация будет выравниваться, но пока все. … Два коксовых цеха – первый, второй работает, третий и четвертый находятся в консервации. Первый у нас – по остаткам углей, есть уже изменения в худшую сторону. Но и, само собой, электроэнергия", — цитирует Магомедова "112 Украина".

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Он уточнил, что угля на заводе хватит на чуть более двух недель.

ПАО "Авдеевский коксохимический завод" — крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие, на его долю приходится 23% украинского рынка валового кокса. Ранее Магомедов сообщил, что предприятие, расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе, было обесточено из-за обстрелов и сократило объем производства более чем в два раза.