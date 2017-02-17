наверх
17.02.201709:49
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Общество

    Запасов угля на Авдеевском коксохиме хватит на 15 дней - гендиректор

    Тема:

    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (383)

    (обновлено: )11001
    Как сообщил генеральный директор Авдеевского коксохимического завода Муса Магомедов, на данный момент на предприятии работают два коксовых цеха, еще два находятся в консервации.
    Авдеевский коксохимический завод
    Associated Press Inna Varenytsia

    КИЕВ, 17 фев — РИА Новости Украина. Запасов угля на Авдеевском коксохимическом заводе осталось на 15 дней, сообщил генеральный директор предприятия Муса Магомедов.

    "Теплоенергию генерируем, надеемся, что с углем ситуация будет выравниваться, но пока все. … Два коксовых цеха – первый, второй работает, третий и четвертый находятся в консервации. Первый у нас – по остаткам углей, есть уже изменения в худшую сторону. Но и, само собой, электроэнергия", — цитирует Магомедова "112 Украина".

    Читайте также: Донбасс в тупике. Ну и кто виноват, что Запад разочаровывается в Украине?

    Он уточнил, что угля на заводе хватит на чуть более двух недель.

    ПАО "Авдеевский коксохимический завод" — крупнейшее в Европе высокотехнологичное коксохимическое предприятие, на его долю приходится 23% украинского рынка валового кокса. Ранее Магомедов сообщил, что предприятие, расположенное в зоне военного конфликта в Донбассе, было обесточено из-за обстрелов и сократило объем производства более чем в два раза.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Авдеевский коксохимический завод
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Руслан Бортник
    Годовщина расстрела Майдана
    Дональд Трамп на Национальном молитвенном завтраке в США
    Украина - США - РФ: крымский вопрос
    Украинские военнослужащие в Авдеевке
    Минск, Донбасс и новый отвод вооружений