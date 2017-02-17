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    Общество

    Силовой разгон блокады Донбасса радикализует общество - Макитра

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    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике (378)

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    Часть населения возлагает всю ответственность за ситуацию на власть, поскольку Украина оказалась зависимой от поставок угля с неконтролируемых территорий, заявил в эфире "ГС" политический эксперт Ярослав Макитра.
    Ярослав Макитра
    РИА Новости Украина

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. На заседании правительства министр энергетики Игорь Насалик заявил, что при введении режима чрезвычайного положения в энергосистеме цена на уголь в Украине возрастет. По оценкам Минэнерго, цена в среднем может вырасти на 20-25%. При этом премьер-министр Владимир Гройсман потребовал от СНБО решения проблемы с блокадой Донбасса.

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    На вопрос, как ситуация с блокадой может повлиять на общественное мнение, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил политический эксперт Ярослав Макитра.

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    "Такие заявления правительства очень раскалывают общество, радикализуют. Я думаю, ситуация — 50 на 50, то есть часть людей считает, что действительно нужно разблокировать, что это — безобразие. А часть людей наоборот возлагает всю ответственность на власть, мол, если нам несколько лет говорили об энергетической независимости, а тут оказывается, мы зависимы от клочка территории неконтролируемой Украины. Поэтому не так все однозначно, и если будут какие-то попытки необдуманного силового варианта разгона, то это очень сильно активизирует протестную часть общества", — спрогнозировал эксперт.

    В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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    Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

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