КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Городской голова Днепра Борис Филатов снялся в рекламе пиццы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Снялся в рекламе… пиццы. Добра вам с утра всем в ленту", — написал мэр Днепра.

Пиццерия открылась в Днепре по примеру Киева, где в числе сотрудников — демобилизованные участники АТО.

"Не корысти ради, а только во исполнение воли избравшего его народа", — прокомментировала действия Филатова Мария Соломонова, сопроводив пост "смайликом".

"Главное, Борис, никогда не снимайтесь в рекламе пастора Мунтяна", — отмечает Сергей Гальченко.

"Боже, как мило и трогательно", — добавила Екатерина Дорохина.

Борис Филатов/Facebook Реклама пиццы с участием Филатова

Напомним, в 1990-х годах в рекламе пиццы снимался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Тогда он получил около 1 миллиона долларов и многими критиковался за данный шаг.