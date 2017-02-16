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    Общество

    Филатов снялся в рекламе

    (обновлено: )39
    Городской голова Днепра рекламирует пиццу. Многим подписчикам понравилась идея. В одном из комментариев говорилось, что Филатов снялся в рекламе "не корысти ради, а только во исполнение воли избравшего его народа".
    Реклама пиццы с участием Филатова
    Борис Филатов/Facebook

    КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Городской голова Днепра Борис Филатов снялся в рекламе пиццы. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

    "Снялся в рекламе… пиццы. Добра вам с утра всем в ленту", — написал мэр Днепра.

    Пиццерия открылась в Днепре по примеру Киева, где в числе сотрудников — демобилизованные участники АТО.

    "Не корысти ради, а только во исполнение воли избравшего его народа", — прокомментировала действия Филатова Мария Соломонова, сопроводив пост "смайликом".

    "Главное, Борис, никогда не снимайтесь в рекламе пастора Мунтяна", — отмечает Сергей Гальченко.

    "Боже, как мило и трогательно", — добавила Екатерина Дорохина.

    Борис Филатов/Facebook
    Реклама пиццы с участием Филатова

    Напомним, в 1990-х годах в рекламе пиццы снимался первый и последний президент СССР Михаил Горбачев. Тогда он получил около 1 миллиона долларов и многими критиковался за данный шаг.

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