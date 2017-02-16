Эксперт: украинские миротворцы более подготовлены к участию в АТО

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. В среду, 15 февраля, в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств. Его учредил президент Леонид Кучма 13 лет назад, приурочив к годовщине вывода советских войск из Афганистана. В этом конфликте принимали участие около ста пятидесяти тысяч украинцев, причем 3360 из них погибли.

За время независимости Украина отправляла больше 42 тысяч своих военнослужащих для участия более чем в двадцати военных миссиях и операциях ООН. Нынешний год не стал исключением, буквально на прошлой неделе 250 украинских миротворцев отправили в Конго.

Что выигрывает Украина из участия в миротворческих миссиях, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы экс-заместитель начальника Генерального штаба в 2006-2010 годах, кандидат военных наук Игорь Романенко.

"Подход Украины к таким миссиям международный, который признан законодательством международным и украинским закреплен. Почему важно участие? Важно и с точки зрения международного престижа, потому что ООН поддерживают такие государства потом в своей деятельности. Важно для Украины экономически, потому что государство на этом зарабатывает. С военной точки зрения, как эксперт военный, я хочу сказать, это важно потому, что приобретаются очень нужный опыт. Поэтому эти военнослужащие потом, когда они принимают участие в проведении АТО, они выглядят, конечно, гораздо увереннее и подготовленнее и т.д.", — считает эксперт.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. В ходе очередного заседания Трехсторонней контактной группы 15 февраля 2017 года стороны конфликта в Донбассе достигли соглашения об отводе запрещенных вооружений до 20 февраля.