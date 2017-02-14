Россия заинтересована в блокировании поставок угля в Донбассе - Зубко

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Блокирование поставок угля с неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей выгодно прежде всего России, заявил вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

В понедельник, 13 февраля, глава Минэнерго Украины Игорь Насалик сообщил, что ведомство подготовило проект решения о чрезвычайном положении в энергетике в связи с нехваткой антрацита, который используется на энергогенерирующих станциях, документ "в ближайшие часы" будет внесен на рассмотрение правительства. Угроза прекращения поставок антрацитового угля из Донбасса, на котором работают украинские ТЭС, возникла после начала блокады грузового железнодорожного сообщения с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей.

"Давайте посмотрим с точки зрения фактов, кому это выгодно, чтобы сегодня была угроза электроснабжения уже не в Авдеевке, а в практически всей стране. Я могу сказать, в первую очередь, это (выгодно — Ред.) РФ", — сказал Зубко в эфире телеканала ICTV.

Свою позицию вице-премьер аргументировал тем, что РФ хочет, чтобы Украина закупала российский уголь.

Кроме того, по его словам, блокада поставок угля выгодна России и потому, что это является формой давления на предприятия, "которые работают на временно оккупированной территории, но платят налоги в государственный бюджет Украины", а также на украинские предприятия металлургической отрасли, которые находятся на подконтрольной Киеву территории.

Смотрите также — Насалик: альтернативой углю из Донбасса может быть только импорт из РФ

"Это вообще угроза потери территорий, потому что мы понимаем, что и Запорожская и Донецкая области зависят от этих промышленных предприятий", — подчеркнул Зубко.

Вице-премьер подчеркнул, что РФ "частично использует" участников блокады в своих "стратегических политических целях".

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Из неподконтрольных Киеву районов Донецкой и Луганской областей поставляется антрацитовый уголь, власти заявили об угрозе работе теплоэлектростанций. По данным премьера Владимира Гройсмана, 10 миллионов тонн антрацита из 33 миллионов тонн, потребляемых на украинских ТЭС за год, завозятся из неподконтрольного Киеву Донбасса.

Напомним, прокуратура Луганской области начала уголовное производство в связи с блокированием участка железной дороги.