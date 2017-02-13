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    Пеню за просрочку оплаты коммунальных услуг введут не скоро - Голубенко

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" юрист, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко заявил, что вступление в силу закона о начислении пени зависит от того, как скоро договорятся между собой депутаты.
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Платить за коммунальные услуги нужно вовремя. Так считает украинская власть. Для того, чтобы заставить украинцев оплачивать платежки, депутаты собираются ввести пеню за каждый день просрочки оплаты коммунальных услуг.

    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Скриншот видео
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    Согласно новой редакции закона о жилищно-коммунальные услуги, которая ожидает рассмотрения в Верховной Раде, предусматривается начисление пени в размере 0,1 процента от суммы долга по жилищно-коммунальным услугам за каждый день просрочки.

    Этот закон прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" юрист, эксперт по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.

    "Этот закон принят в первом чтении, он еще не принят в целом, и поэтому надеяться, что это будет очень быстро, я думаю, не стоит. То есть ВРУ должна будет рассмотреть его во втором чтении, принять, подписать президент, и дальше уже тогда это уже вступит в силу закона. Абсолютно, это зависит от того, как депутаты между собой договорятся и в каких условиях, вообще каким будет состояние расчетов за жилищно-коммунальные услуги", — считает эксперт.

    Ранее сообщалось, что задолженности украинцев за оплату услуг ЖКХ в 2016 году увеличилась на 12,5 млрд грн и на сегодня превышает 23 млрд грн.

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