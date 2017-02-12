В Донбассе заблокировали еще одно направление ж/д дороги

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Неподалеку от Торецка участники блокады Донбасса заблокировали еще одно направление в ночь с 10 на 11 февраля. Об этом сообщает Крым.Реалии.

По словам активистов, это важный путь сообщения между подконтрольной и неподконтрольной Украине территорией: грузовые поезда с промышленной продукцией ежедневно ездят по этому направлению в обе стороны.

Активисты уверяют, что неудобств для местных жителей, предприятий и "Укрзализныци" не будет. Добавляют, что есть еще одна ветвь, которую они будут блокировать позже.

Ранее активисты заявили, что заблокировали участок железной дороги Ясиноватая-Константиновка в Донецкой области.