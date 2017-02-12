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    Общество

    В Донбассе заблокировали еще одно направление ж/д дороги

    Тема:

    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией (274)

    (обновлено: )26
    По словам активистов, неудобств для местных жителей, предприятий и "Укрзализныци" из-за блокирования не будет. Как сообщается, есть еще одна ветвь, которую они будут блокировать позже.
    Блокирование ж/д переезда
    facebook.com/shtab.blokady

    КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Неподалеку от Торецка участники блокады Донбасса заблокировали еще одно направление в ночь с 10 на 11 февраля. Об этом сообщает Крым.Реалии.

    Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины Валентин Землянский
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Землянский о блокаде Донбасса, дефиците угля и Армагеддоне

    По словам активистов, это важный путь сообщения между подконтрольной и неподконтрольной Украине территорией: грузовые поезда с промышленной продукцией ежедневно ездят по этому направлению в обе стороны.

    Активисты уверяют, что неудобств для местных жителей, предприятий и "Укрзализныци" не будет. Добавляют, что есть еще одна ветвь, которую они будут блокировать позже.

    Ранее активисты заявили, что заблокировали участок железной дороги Ясиноватая-Константиновка в Донецкой области.

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