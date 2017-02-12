Жебривский: в Авдеевке восстановлены почти 150 домов

КИЕВ, 12 фев — РИА Новости Украина. Ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов, сообщил глава Донецкой ВГА Павел Жебривский на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 11 февраля ремонтные бригады восстановили в Авдеевке 149 домов. Некоторые жители частного сектора восстанавливают свои квартиры сами, мы предоставляем им строительные материалы. В Авдеевке мы ремонтируем не только то, что российские наемники разрушили за прошедшую неделю, но и все те более 800 объектов, которые были разрушены в городе от начала российской агрессии", – написал Жебривский.

Читайте также: Власть в Украине как никогда далека от реальности. Экспертные итоги недели

По словам чиновника, 12 февраля в Авдеевку планирует вернуться первая группа из 23 жителей (в том числе 9 детей), которые на прошлой неделе покинули город во время активизации обстрелов.

В городе продолжает работать группа работников областной ВГА, для координации усилий и более быстрого принятия решений.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

Читайте также: Украина рискует попасть под международные санкции из-за пенсионеров Донбасса

В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

Читайте также: Foreign Policy: Киев подбрасывает дрова в огонь на Донбассе

Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.