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    В МВД сообщили о сотнях задержанных украинцах в РФ

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (379)

    (обновлено: )14921
    По словам директора Департамента коммуникаций МВД Украины Артема Шевченко, заключенных на территории России граждан Украины – сотни. Причем ими забиты следственные изоляторы провинциальных российских городов.
    Наручники
    УНИАН

    КИЕВ, 12 фев – РИА Новости Украина. Задержанные в России по делу о наркоторговле украинцы являются жертвами торговли людьми, сообщил директор Департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире телеканала "112 Украина".

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    "Правозащитники говорят, что таких заключенных на территории России, именно заключенных под стражей, граждан нашей страны – сотни. Их счет подходит к нескольким сотням людей. Причем ими забиты следственные изоляторы провинциальных российских городов", — сказал Шевченко.

    Он подчеркнул, что украинцы соблазняются обещанными выплатами (компенсация за дорогу и связь, "подъемные" и тому подобное), и это "настоящая беда".

    "Потом с пропагандистской точки зрения российское правосудие делает из них не жертв торговли людьми, которые через обман или ошибку свою, чисто человеческую, стали жертвами, делают из них такие громкие наркосиндикаты, громкие наркопреступные группы", — отметил Шевченко.

    По его словам, еще в прошлом году в начале декабря правоохранители провели пресс-конференцию, посвященную задержанию одной из преступных групп, которая занималась торговлей людьми. По сути, переправляли в Россию тех, кто откликался на объявления о работе курьерами, а потом их заставляли перевозить наркотические вещества.

    Ранее МВД РФ заявило, что по делу о международном наркосиндикате, деятельность которого пресечена в России, задержаны 67 человек, 47 из них — граждане Украины. МИД Украины направил российским коллегам запрос в связи с задержанием украинцев.

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