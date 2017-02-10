Дело "Торнадо". Суд на месяц удалился в совещательную комнату

КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Председательствующий судейской коллегии по делу расформированного батальона "Торнадо" Владислав Девятко с другими судьями удалился на месяц в совещательную комнату.

В Оболонском райсуде Киева 9 февраля состоялось последнее судебное заседание по указанному делу. Обвиняемые произнесли последнее слово, в котором в очередной раз заявили о своей невиновности и том, что дело сфабриковано.

"По данным наших собеседников из военной прокуратуры, он (приговор — Ред.) однозначно будет жестким для банды Руслана Онищенко-Абальмаза. Нужно отдать должное терпению судьи Девятко и военного прокурора Руслана Кравченко, которых бандиты поливали из клетки жидкими фекалиями в буквальном смысле слова и не давали слушать дело. На бандитском жаргоне это означает "брать на горло", когда обвиняемые постоянно орут и не дают свидетелям высказаться", — сообщает "Страна".

По словам военного прокурора Руслана Кравченко, только один из 12 обвиняемых частично признал свою вину — Юрий Шевченко. Из четырех предъявленных ему статей, он признал три.

Согласно сообщению, подсудимые угрожали и оскорбляли прокурора и судей. Прокурор в ходе дебатов попросил для командира "торнадовцев" Руслана Онищенко, а также Николая Цукура и Данила Ляшука по 15 лет лишения свободы. Илье Холоду, Анатолию Пламадяле и Максиму Глебову прокурор попросил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, Никите Кусту — 11, Борису Гульчуку — 10 лет, Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому — по 8 лет каждому. Для Юрия Шевченко прокуратура попросила три года условно.

Лилия Сулейманова/Facebook Меры безопасности во время этапирования подсудимых "торнадовцев"

В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений.

По причине закрытого судебного процесса "торнадовцы" объявляли голодовку. Всего в отношении бойцов добровольческих батальонов открыто 400 уголовных дел. Сам процесс сопровождался скандалами.