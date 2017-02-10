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    Общество

    Дело "Торнадо". Суд на месяц удалился в совещательную комнату

    Тема:

    Бунт "Торнадо" в Лукьяновском СИЗО (188)

    (обновлено: )9310
    Прокурор попросил для командира "торнадовцев" Руслана Онищенко, а также Николая Цукура и Данила Ляшука по 15 лет лишения свободы. Один из подсудимых Юрий Шевченко частично признал вину, ему грозит три года условно.
    Подсудимые по делу Торнадо
    Лилия Сулейманова/Facebook

    КИЕВ, 10 фев — РИА Новости Украина. Председательствующий судейской коллегии по делу расформированного батальона "Торнадо" Владислав Девятко с другими судьями удалился на месяц в совещательную комнату.

    В Оболонском райсуде Киева 9 февраля состоялось последнее судебное заседание по указанному делу. Обвиняемые произнесли последнее слово, в котором в очередной раз заявили о своей невиновности и том, что дело сфабриковано.

    Шеврон Торнадо
    УНИАН
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    "По данным наших собеседников из военной прокуратуры, он (приговор — Ред.) однозначно будет жестким для банды Руслана Онищенко-Абальмаза. Нужно отдать должное терпению судьи Девятко и военного прокурора Руслана Кравченко, которых бандиты поливали из клетки жидкими фекалиями в буквальном смысле слова и не давали слушать дело. На бандитском жаргоне это означает "брать на горло", когда обвиняемые постоянно орут и не дают свидетелям высказаться", — сообщает "Страна".

    По словам военного прокурора Руслана Кравченко, только один из 12 обвиняемых частично признал свою вину — Юрий Шевченко. Из четырех предъявленных ему статей, он признал три.

    Согласно сообщению, подсудимые угрожали и оскорбляли прокурора и судей. Прокурор в ходе дебатов попросил для командира "торнадовцев" Руслана Онищенко, а также Николая Цукура и Данила Ляшука по 15 лет лишения свободы. Илье Холоду, Анатолию Пламадяле и Максиму Глебову прокурор попросил назначить наказание в виде 12 лет лишения свободы, Никите Кусту — 11, Борису Гульчуку — 10 лет, Роману Ивашу, Андрею Демчуку и Никите Свиридовскому — по 8 лет каждому. Для Юрия Шевченко прокуратура попросила три года условно.

    Лилия Сулейманова/Facebook
    Меры безопасности во время этапирования подсудимых "торнадовцев"

    В июне 2015 года стало известно о задержании восьми бойцов "Торнадо", в том числе командира Руслана Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении людей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. По словам замкомандира роты Николая Цукура, задержания были связаны с блокировкой батальоном поезда с контрабандным металлом с Алчевского меткомбината. Следователи настаивали, что задержанные изнасиловали и убили мужчину, снимая при этом процесс на видео. Адвокат "торнадовцев" заявлял, что в материалах дела этого видео нет. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

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    Бойцы роты "Торнадо" подозревались в создании преступной организации и совершении на территории Луганской области в зоне проведения АТО в период с декабря 2014 года по июнь 2015 года тяжких и особо тяжких преступлений. 

    По причине закрытого судебного процесса "торнадовцы" объявляли голодовку. Всего в отношении бойцов добровольческих батальонов открыто 400 уголовных дел. Сам процесс сопровождался скандалами.

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