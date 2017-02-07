наверх
07.02.201715:10
Курсы валют НБУ
  • EUR29.20+ 0.12
  • USD27.26+ 0.18
Рубрики
Ещё
    Общество

    Ряд организаций анонсируют массовые акции на 20 февраля

    (обновлено: )15730
    В частности, националистическая партия УНА-УНСО 20 февраля в Киеве проведет акцию в поддержку блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.
    Акции протеста в Украине. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Ряд общественных организаций намерены 20 февраля провести в Украине акции протестов, сообщило издание "Вести", место проведения акций и тематика не уточняются.

    Протест вкладчиков банка Михайловский под Радой
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Протест вкладчиков "Михайловского": "Хватит грабить народ!"

    В частности, по данным издания, в акциях будет участвовать общественное движение "НАЖДАК", которое позиционирует себя как "антиолигархическое объединение простого народа" и до сих пор нигде о себе не заявило. Кроме того, по информации "Вестей", в акции будет участвовать движение "Радикальные правые силы". При этом на странице движения в соцсети "Вконтакте" анонсов акции нет, последняя информация на ней обновлялась год назад. Сайт движения найти не удалось.

    Читайте также: Блокада и обострение в Донбассе: катастрофические последствия для Украины

    Также заявлено участие "федераций мелкого бизнеса", организаций вкладчиков обанкротившихся банков и националистической партии УНА-УНСО.

    В УНА-УНСО подтвердили РИА Новости информацию о планах провести 20 февраля в центре Киева акцию. По словам собеседника агентства, она будет направлена на поддержку блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

    "Это будет акция "День гнева", и партия УНА-УНСО поддерживает проведение этой акции, также "унсовцы", которые выскажут желание, присоединятся к этой акции. Главный командир УНСО будет принимать в ней участие. Эта акция в поддержку блокады ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — Ред.)", — сообщили в партии.

    Смотрите также: Памятник лгуну с большим носом: активисты пикетируют Администрацию Порошенко

    Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. Также участники блокады железной дороги в Луганской области заявляли, что намерены заблокировать сообщение со всеми неподконтрольными территориями Донбасса.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Владимир Парасюк. Архивное фото
    Блокада Донбасса. Столкновения с полицией
    Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида
    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине
    Игорь Грынив. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Евро и доллары
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх