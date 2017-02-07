Ряд организаций анонсируют массовые акции на 20 февраля

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Ряд общественных организаций намерены 20 февраля провести в Украине акции протестов, сообщило издание "Вести", место проведения акций и тематика не уточняются.

В частности, по данным издания, в акциях будет участвовать общественное движение "НАЖДАК", которое позиционирует себя как "антиолигархическое объединение простого народа" и до сих пор нигде о себе не заявило. Кроме того, по информации "Вестей", в акции будет участвовать движение "Радикальные правые силы". При этом на странице движения в соцсети "Вконтакте" анонсов акции нет, последняя информация на ней обновлялась год назад. Сайт движения найти не удалось.

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Также заявлено участие "федераций мелкого бизнеса", организаций вкладчиков обанкротившихся банков и националистической партии УНА-УНСО.

В УНА-УНСО подтвердили РИА Новости информацию о планах провести 20 февраля в центре Киева акцию. По словам собеседника агентства, она будет направлена на поддержку блокады торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР.

"Это будет акция "День гнева", и партия УНА-УНСО поддерживает проведение этой акции, также "унсовцы", которые выскажут желание, присоединятся к этой акции. Главный командир УНСО будет принимать в ней участие. Эта акция в поддержку блокады ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — Ред.)", — сообщили в партии.

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Ранее бывшие бойцы АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск-Лисичанск-Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с ДНР и ЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов. Прокуратура Луганской области возбудила уголовное дело в связи с блокированием участка железной дороги. Также участники блокады железной дороги в Луганской области заявляли, что намерены заблокировать сообщение со всеми неподконтрольными территориями Донбасса.