Малышев: у Бушуева - больше всего шансов возглавить Нацполицию

КИЕВ, 6 фев — РИА Новости Украина. Процесс избрания главы Национальной полиции подошел к финишной прямой. Окончательную тройку претендентов на вакантную должность определила конкурсная комиссия. Их выбрали из десяти претендентов — после серии собеседований и подсчета баллов — сообщил секретарь комиссии, правозащитник Евгений Захаров. По его словам, уже 8 февраля по представлению министра МВД, Кабмин может утвердить нового руководителя Нацполициии.

Кто из претендентов может возглавить Нацполицию, в эфире радиостанции "Голос Столицы" проанализировал эксперт по праву, кандидат юридических наук Борис Малышев.

"На мой взгляд, наибольшие шансы — у замглавы Нацполиции Константина Бушуева, на втором месте — Сергей Князев (начальник департамента уголовного розыска Нацполиции — ред.), на третьем — Андрей Вишневский (председатель Координационного центра по правовой помощи — ред.), поскольку, судя по всему, министр Арсен Аваков склонен к тому, чтобы назначить человека уже проверенного, с которым он работал в Нацполиции. В частности, эти два кандидата как раз соответствуют таким критериям. Но не исключен так называемый неожиданный шаг от Авакова, который подаст в Кабмин кандидатуру Вишневского", — спрогнозировал эксперт.

Аваков ранее объявил конкурс на должность руководителя Нацполиции. Как пояснил глава МВД, комиссия определит два-три претендента на пост главы ведомства, из них он выберет лучшего. Затем министр предложит кандидатуру Кабмину, где и назначат нового руководителя. Аваков рассчитывает, что нового главу полиции назначат в феврале 2017 года.

В середине января МВД сообщило, что на пост главы Нацполиции претендуют 64 человека, в том числе исполняющий обязанности главы ведомства Вадим Троян, глава полиции Киева Андрей Крищенко, Аброськин, Князев, Бушуев, заместитель начальника управления главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Орест Михайлецкий. В конце января Троян и Крищенко заявили, что отказались от дальнейшего участия в конкурсе.

В ноябре прошлого года Кабинет министров Украины уволил главу Национальной полиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года.