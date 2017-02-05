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    Общество

    Ремонт Донецкой фильтровальной станции пройдет под наблюдением ОБСЕ

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    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (594)

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    Как сообщила миссия в соцсети, патруль СММ ОБСЕ с Александром Хугом прибыл к Донецкой станции фильтрации воды и готовы обеспечить процесс ремонта.
    Замглавы миссии ОБСЕ в Украине А. Хуг посетил Александровскую школу
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Восстановление поврежденных после обстрелов электросетей, питающих Донецкую фильтровальную станцию, расположенную в районе Ясиноватой, пройдет под наблюдением патруля миссии ОБСЕ, сообщается на странице СММ ОБСЕ в Украине в Twitter

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    Донбасс: в помощи нуждаются 3,8 млн человек

    "Патруль СММ ОБСЕ с Александром Хугом прибыл к Донецкой станции фильтрации воды и готовы обеспечить процесс ремонта", — говорится в сообщении. 

    Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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    В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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    Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия. 

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