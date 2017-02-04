В Украине на 25 лет введен запрет охоты на лосей

КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Украине ввели мораторий на отстрел лосей на 25 лет, сообщил глава минэкологии страны Остап Семерак.

Смотрите также: Подпевший хозяину хит 90-х бенгальский кот стал звездой соцсетей

"Только что подписал соответствующий приказ, который предусматривает установление запрета охотиться на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет", — написал Семерак в Facebook.

Он сообщил, что приказ предусматривает разработку программы по восстановлению популяции этих животных на территории Украины.

Напомним, жителей дома города Буча, что под Киевом, напугал лось. Его появление в необычном месте его самого напугало еще больше, чем жителей многоквартирного дома.