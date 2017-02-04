наверх
04.02.201720:34
Курсы валют НБУ
  • EUR29.17+ 0.04
  • USD26.99- 0.01
Рубрики
Ещё
    Общество

    В Украине на 25 лет введен запрет охоты на лосей

    (обновлено: )22
    Глава минэкологии страны Остап Семерак заявил, что приказ о запрете охоты на лосей предусматривает разработку программы по восстановлению популяции этих животных на территории Украины.
    Лось
    RIA News Михаил Кухтарев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. В Украине ввели мораторий на отстрел лосей на 25 лет, сообщил глава минэкологии страны Остап Семерак.

    Смотрите также: Подпевший хозяину хит 90-х бенгальский кот стал звездой соцсетей

    "Только что подписал соответствующий приказ, который предусматривает установление запрета охотиться на лося европейского (Alces alces) на всей территории Украины сроком на 25 лет", — написал Семерак в Facebook.

    Он сообщил, что приказ предусматривает разработку программы по восстановлению популяции этих животных на территории Украины.

    Напомним, жителей дома города Буча, что под Киевом, напугал лось. Его появление в необычном месте его самого напугало еще больше, чем жителей многоквартирного дома.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Водопроводный кран. Архивное фото
    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов
    Пожилая женщина считает деньги в центре Львова
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх
    Место взрыва автомобиля в Луганске
    Донбасс: блокада и пиар
    Актер Станислав Садальский
    Взять и запретить. Культурная война с РФ