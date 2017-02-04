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    Общество

    В Украине на 25 лет запрещен отстрел лося

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    Министр экологии и природных ресурсов Остап Семерак подчеркнул, что Украина опоздала на 20 - 30 лет с мораторием на охоту на лосей популяция которых резко сокращается.
    Остап Семерак
    RIA News Александр Максименко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 4 фев — РИА Новости Украина. Накануне, 3 февраля, в Украине начал действовать мораторий на отстрел лосей. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак.

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    "С сегодняшнего дня охота на этих животных в течение 25 ближайших лет на территории Украины запрещена. Только что подписал соответствующий приказ", — заявил министр на своей странице в Facebook.  

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    При этом он подчеркнул, что с мораторием Украина опоздала на 20 — 30 лет. Сигналом к введению запрета отстрел послужила кровавая охота в Черниговской области, в которой пострадало целое стадо.

    "Сейчас, по разным подсчетам, популяция лосей в Украине насчитывает от 2 до 6 тыс. особей. Тогда как в Беларуси и Польше около 30 тыс. Кстати, Польшу тоже в свое время постигла подобная история с массовым отстрелом этих животных. С 2001 года там введен мораторий и популяция лося за это время выросла в несколько раз" — отметил министр.

    Ранее сообщалось, что вспышки АЧС зафиксированы в Киевской области

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