Неле Штепе продлили арест за считанные часы до истечения его срока

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Коминтерновский районный суд Харькова продлил экс-мэру Славянска Неле Штепе меру пресечения в виде содержания под стражей без возможности внесения залога до 2 апреля 2017 года. Соответствующее решение суд принял в пятницу, 3 февраля, передает УНИАН.

Председательствующий судья зачитала резолютивную часть постановления о продлении меры пресечения около 21.20. "Суд постановил ходатайство представителей прокуратуры о продлении меры пресечения удовлетворить. Продлить срок содержания под стражей на 60 суток", — сказано в постановлении.

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По словам судьи, полный текст постановления будет оглашен 8 февраля в 11.00. Решение о продлении ареста было принято за 2,5 часа до срока его истечения.

В предварительном заседании Коминтерновского райсуда Харькова по делу Штепы объявлен перерыв до 11.00 15 февраля.

Между тем на заседании защита Штепы заявляла ходатайство об отводе коллегии судей Коминтерновского райсуда Харькова, а также два отдельных ходатайства об отводе прокуроров Елены Кравченко и Ирины Кадыгроб. В своих ходатайствах защитники высказывали убеждение, что представители прокуратуры лично заинтересованы в приговоре в отношении Штепы, что они давят на райсуд, а также давили на Краснозаводской райсуд Харькова, который до этого слушал дело Штепы.

Как сообщается, заседание в пятницу длилось около 10 часов. Под конец заседания экс-мэру дважды вызывали "скорую". Первая бригада констатировала, что показаний к срочной госпитализации нет, другая — указала, что у Штепы высокое давление и рекомендовала ее госпитализацию. По сведениям конвоя, из суда экс-мэра повезут в СИЗО, и уже там будет решаться вопрос целесообразности и возможности ее госпитализации.

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Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч. 1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

Штепа себя виновной не признает.