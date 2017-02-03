Авдеевка без света: температура в домах продолжает падать - спецкор

КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что бригада электриков и саперов готовится к выезду на восстановление линии электропередач возле Авдеевки по факту предоставления письменных гарантий прекращения огня. Он написал в Facebook, что такие гарантии были даны российской стороной в СЦКК и будут действовать с 7:00 до 18:00 пятницы. Жебривский добавил, что с неподконтрольных территорий также выезжает бригада электромонтажников.

Какая гуманитарная ситуация наблюдается в городе, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков.

"Ситуация, несмотря на вчерашние обстрелы, несмотря на то, что было несколько попаданий в жилые секторы, достаточно спокойная. Люди привычные, к сожалению, к подобному, и уже открылись магазины, подвозят гуманитарную помощь, вода есть в достаточном количестве, но по-прежнему нет света, и по-прежнему достаточно прохладно в квартирах: если вчера мы говорили о 14 градусах в среднем по городу, то сейчас, уже меньше, 12-13 градусов. Дома остывают, хотя морозы и спали", — отметил спецкор.

Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.