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    Общество

    Авдеевка без света: температура в домах продолжает падать - спецкор

    Тема:

    Донецк - Авдеевка. Ни дня без обстрелов (540)

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    Спецкор "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков рассказал, что в подвергшейся обстрелам Авдеевке снова открылись магазины и подвозят гуманитарную помощь.
    Поврежденное здание после обстрела в Авдеевке
    ГУ НП в Донецкой области

    КИЕВ, 3 фев — РИА Новости Украина. Губернатор Донецкой области Павел Жебривский заявил, что бригада электриков и саперов готовится к выезду на восстановление линии электропередач возле Авдеевки по факту предоставления письменных гарантий прекращения огня. Он написал в Facebook, что такие гарантии были даны российской стороной в СЦКК и будут действовать с 7:00 до 18:00 пятницы. Жебривский добавил, что с неподконтрольных территорий также выезжает бригада электромонтажников.

    Последствия ночного обстрела в Донецке
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Донбасс в огне: взрыв в Донецке, обстрелы Авдеевки, Марьинки, Макеевки

    Какая гуманитарная ситуация наблюдается в городе, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал специальный корреспондент "КП" в Украине" в Донецком регионе Артем Маслаков.

    "Ситуация, несмотря на вчерашние обстрелы, несмотря на то, что было несколько попаданий в жилые секторы, достаточно спокойная. Люди привычные, к сожалению, к подобному, и уже открылись магазины, подвозят гуманитарную помощь, вода есть в достаточном количестве, но по-прежнему нет света, и по-прежнему достаточно прохладно в квартирах: если вчера мы говорили о 14 градусах в среднем по городу, то сейчас, уже меньше, 12-13 градусов. Дома остывают, хотя морозы и спали", — отметил спецкор.

    Ранее Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая-Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе. 

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    Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, вследствие чего глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.

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