Украина и Эстония договорились о внедрении инклюзивного образования

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Украина и Эстония договорились о дальнейшем планомерном сотрудничестве и обмене опытом по практическому внедрению инклюзивного образования, сообщила во вторник пресс-служба главы государства по итогам встречи супруги президента Украины Марины Порошенко с представителями министерства образования и исследований Эстонии и Целевого центра образования INNOVE.

"Украинская и эстонская делегации договорились о дальнейшем планомерном сотрудничестве и обмене опытом по практическому внедрению инклюзивного образования", — говорится в сообщении.

Указывается, что во время дискуссии жена президента проинформировала эстонских гостей о динамике развития экспериментального проекта по созданию инклюзивной образовательной среды в Украине.

Согласно сообщению, стороны обсудили практический опыт внедрения инклюзивного образования, вопросы разработки целевых программ обучения для детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с разными нозологиями, также речь шла о налаживании рынка труда для людей с инвалидностью.

Ранее сообщалось, что Украина и Китай подписали договор о развитии инклюзивного образования.