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    Украина и Эстония договорились о внедрении инклюзивного образования

    (обновлено: )8
    Пресс-служба президента Украины сообщает, что "украинская и эстонская делегации договорились о дальнейшем планомерном сотрудничестве и обмене опытом по практическому внедрению инклюзивного образования".
    Студенты. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Украина и Эстония договорились о дальнейшем планомерном сотрудничестве и обмене опытом по практическому внедрению инклюзивного образования, сообщила во вторник пресс-служба главы государства по итогам встречи супруги президента Украины Марины Порошенко с представителями министерства образования и исследований Эстонии и Целевого центра образования INNOVE.

    Студенты. Архивное фото
    Украинское фото
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    "Украинская и эстонская делегации договорились о дальнейшем планомерном сотрудничестве и обмене опытом по практическому внедрению инклюзивного образования", — говорится в сообщении.

    Указывается, что во время дискуссии жена президента проинформировала эстонских гостей о динамике развития экспериментального проекта по созданию инклюзивной образовательной среды в Украине.

    Согласно сообщению, стороны обсудили практический опыт внедрения инклюзивного образования, вопросы разработки целевых программ обучения для детей с особыми образовательными потребностями в соответствии с разными нозологиями, также речь шла о налаживании рынка труда для людей с инвалидностью.

    Ранее сообщалось, что Украина и Китай подписали договор о развитии инклюзивного образования.

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