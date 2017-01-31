Жителей Авдеевки ночью во вторник эвакуировать не будут

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Проводить эвакуацию жителей Авдеевки ночью во вторник не будут, заявил замглавы Донецкой области Игорь Стокоз в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня речь об этом (эвакуация – ред.) не идет, в темное время суток любая эвакуация невозможна. Думаю, что обстоятельства сложатся таким образом, что она может и не понадобиться", — сказал Стокоз.

По его словам, власти Донецкой области готовы к эвакуации, определены места временного пребывания людей в случае необходимости.

Стокоз отметил, что на данный момент около 150 автобусов с экипажами ждут команды о начале эвакуации. Эту команду должен дать глава Донецкой областной администрации Павел Жебривский.

"Мы готовы к любому развитию событий, мы подготовились, и если будет эвакуация – мы проведем ее организованным порядком. Хочу отметить, что некоторые жители Авдеевки, которые проявили желание покинуть место жительства в связи с обострением ситуации, мы определили места, куда они могут самостоятельно приехать с семьями и им будут помогать", — подчеркнул замглавы Донецкой области.

Вооруженные силы Украины и ополченцы заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов в треугольнике Донецк-Ясиноватая–Авдеевка, а также в попытках наступления. Президент Украины Петр Порошенко поручил созвать чрезвычайное заседание контактной группы по Донбассу. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле чрезвычайно обеспокоены происходящим на линии соприкосновения в Донбассе.

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Коммунальщики сообщили, что из-за обстрелов обесточена Донецкая фильтровальная станция, обеспечивающая водой Донецк, Авдеевку и ряд других крупных населенных пунктов Донецкой области по обе стороны линии соприкосновения. Сообщалось, что в связи с обстрелом Авдеевки 29 января в городе объявлен режим ЧП, тогда как глава государства Петр Порошенко прервал свой визит в Германию.