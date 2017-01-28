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    Карпюка доставили во Владимирский централ - адвокат

    (обновлено: )31640
    Как сообщил российский адвокат Илья Новиков, Николай Карпюк находится во Владимирском централе на карантине. По словам юриста, у заключенного был консул. Сам Карпюк в норме.
    Николай Карпюк
    bilozerska.livejournal.com

    КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. Осужденного в России гражданина Украины Николая Карпюка доставили во Владимирский централ, сообщил российский адвокат Илья Новиков.

    "Николай Карпюк во Владимирском централе на карантине. У него был консул. Самочувствие в норме", – написал он на своей странице в Facebook.

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    Как сообщалось ранее, Верховный суд РФ оставил в силе приговор двум украинцам Николаю Карпюку и Станиславу Клыху. 6 декабря Карпюк, осужденный за участие в военных действиях против ВС РФ на территории Чечни в 1994–1995 годах, был этапирован во Владимирскую область.

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