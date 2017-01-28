В Украине число нелегального оружия выросло до 5 млн единиц - эксперт

КИЕВ, 28 янв — РИА Новости Украина. В Украине число неучтенного оружия увеличилось почти до 5 миллионов единиц по сравнению с тем, сколько его было до начала проведения АТО — тогда такого оружия было 3,7-3,8 миллиона единиц. Об этом заявил "УНН" глава "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин.

"На самом деле трудно определить конкретное количество неучтенного оружия, потому что никто об этом не отчитывается и это скрытый рынок. Но есть определенные признаки, которые позволяют нам сказать о том, что сегодня его количество достигло уже 5 миллионов (единиц — ред.)", — сообщил Учайкин. Он уточнил, что речь идет не о гранатометах, взрывчатке, пулеметах, а только о легком стрелковом оружии, то есть, пистолетах, карабинах, автоматах.

Глава ассоциации рассказал, что аналитику по неучтенному оружию в стране начала вести в 2007 году швейцарская компания Small Arms Survey. По его словам, швейцарская организация в 2007 году зафиксировала на Украине в среднем 3,1 миллиона единиц нелегального оружия.

"Это известная компания, которая мониторит все, что происходит со стрелковым оружием фактически во всем мире. Информация, которую распространяет эта компания, является главным источником информации для всех правительств, специалистов, силовых структур и т.д.", — сказал он.

В то же время, по информации Учайкина, до проведения военной операции в Донбассе, которая началась весной 2014 года, в Украине ориентировочно было 3,7-3,8 миллиона единиц нелегального оружия. "И миллион, по меньшей мере, эта война добавила на этот рынок, это точно. И эта динамика, она существует. Конечно, есть привязка к тому, что происходят активные боевые действия", — отметил он.

Правоохранители регулярно находят тайники с оружием как в Донбассе, и так и в других регионах страны, нелегальное оружие d Украине распространилось после начала военной операции в Донбассе.