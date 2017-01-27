В очередях на границе с Польшей стоят 560 авто

КИЕВ, 27 янв — РИА Новости Украина. На границе Украины с Польшей по состоянию на 08:00 27 января в очередях на КПП простаивает 450 автомобилей, сказано в сообщении Западного регионального управления Госпогранслужбы.

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Так, на ПП "Ягодин авто" простаивает 150 транспортных средств, на ПП "Угринов" – 140, на ПП "Рава-Русская" — 100, на ПП "Краковец" в очереди стоят 60 авто, еще 40 машин стоят на дополнительной полосе, на ПП "Шегини" – 50 и на ПП "Устилуг" – 20 автомобилей. На ПП "Смельница" и "Грушев" очередей не наблюдается.

В ГПСУ отметили, что на границе Украины со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдавией очередей нет.

Напомним, чуть более трети украинцев готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну, следует из данных опроса, проведенного исследовательской компанией Research & Branding Group. Готовность навсегда уехать из Украины в другую страну зависит от региона проживания и возраста, но практически не различается в зависимости от местности проживания и пола респондентов. Так, наиболее настроены эмигрировать жители центральной (37%), а наименее – жители западной Украины (31%). На юге и востоке страны доля потенциальных эмигрантов составляет по 34%.