Темп реформ в Украине пошел на спад в 2016 году - рейтинг

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Активность реформаторской деятельности в Украине пошла на спад в 2016 году. Об этом свидетельствуют данные обнародованного в четверг рейтинга независимой аналитической организации VoxUkraine.

Сооснователь VoxUkraine, главный экономист крупнейшей инвестиционной компании Украины Dragon Capital Елена Билан, представляя экспертный рейтинг активности министерств украинского правительства за последние два года, сообщила, что самое большое количество реформ было инициировано в первой половине 2015 года.

"Самое существенное движение было заметно в первом полугодии 2015 года, когда Украина сотрудничала с МВФ над новой программой, именно тогда был более заметный прогресс в реформах. В 2016 году у нас сократилось количество реформаторских законодательных актов", — сказала Билан на пресс-конференции.

Она добавила, что, согласно рейтингу, в 2016 году также увеличилось количество "антиреформ", которые принесли больше вреда чем пользы.

Представитель VoxUKraine Татьяна Тищук отметила, что лидером реформ, по результатам анализа, является Минэкономики, основными успехами которого эксперты считают изменения в сферах дерегуляции экономики и борьбы с коррупцией, а также организации внешних закупок. Второе место занял Минфин за проведение налоговой реформы и борьбу с коррупцией, третье место — Минюст, который смог достичь успеха в создании новых антикоррупционных органов и организации системы электронного декларирования доходов чиновников.