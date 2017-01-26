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    Общество

    В Черкассах уволили учительницу, угрожавшую "научить любить советскую власть"

    (обновлено: )19602
    Скандал, разгоревшийся в конце 2016 года, завершился увольнением учительницы Натальи Макаренко из школы. Женщина отказывалась преподавать на украинском языке и призывала "любить советскую власть".
    Наталья Макаренко - учительница из Черкасс, угрожавшая научить любить советскую власть
    Телеканал АНТЕНА/Youtube

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Учительница английского языка Наталья Макаренко, призывавшая детей "любить советскую власть", уволена из школы номер 17 г. Черкассы, сообщил журналист Валерий Воротник.

    "Макаренко уволена", — написал он на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующий приказ департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

    Скандал разгорелся еще в 2016 году. Макаренко преподавала английский язык и была классным руководителем в пятом классе. Дети неоднократно жаловались на то, что учительница кричала на школьников и угрожала "научить любить советскую власть".

    u-news.com.ua
    Школа номер 17 в Черкассах

    Кроме того, по данным местных СМИ, женщина отказывалась вести уроки на украинском языке и обучала детей на русском.

    Архивная запись местного телеканала о конфликте с Макаренко:

    Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован проект №5670 "Закона о государственном языке", которым предлагается значительно расширить и закрепить использование украинского языка в качестве государственного в СМИ, производстве и распространении фильмов и сериалов, а также в сфере рекламы и книгоиздании.

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