В Черкассах уволили учительницу, угрожавшую "научить любить советскую власть"

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Учительница английского языка Наталья Макаренко, призывавшая детей "любить советскую власть", уволена из школы номер 17 г. Черкассы, сообщил журналист Валерий Воротник.

"Макаренко уволена", — написал он на своей странице в Facebook, прикрепив соответствующий приказ департамента образования и гуманитарной политики Черкасского горсовета.

Скандал разгорелся еще в 2016 году. Макаренко преподавала английский язык и была классным руководителем в пятом классе. Дети неоднократно жаловались на то, что учительница кричала на школьников и угрожала "научить любить советскую власть".

u-news.com.ua Школа номер 17 в Черкассах

Кроме того, по данным местных СМИ, женщина отказывалась вести уроки на украинском языке и обучала детей на русском.

Архивная запись местного телеканала о конфликте с Макаренко:

Ранее в Верховной Раде был зарегистрирован проект №5670 "Закона о государственном языке", которым предлагается значительно расширить и закрепить использование украинского языка в качестве государственного в СМИ, производстве и распространении фильмов и сериалов, а также в сфере рекламы и книгоиздании.