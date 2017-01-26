Прокуратура и СБУ займутся блокированием поездов в Луганской области

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Бывшие участники военной операции в Донбассе, которые блокируют движение поездов на одном из участков железной дороги в Луганской области Украины, намерены блокировать еще четыре ее основных участка.В то же время в полиции области заявляют, что действиям бойцов дадут оценку прокуратура или Служба безопасности (СБУ).

В среду, 25 января, бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДЛНР. Они заявляли, что уже заблокировали 12 грузовых поездов.

"Также в планах ветеранов брать под контроль другие перегоны – их четыре основных по Луганской области, будем подтягивать волонтеров, подтягивать людей", — заявил в четверг в эфире телеканала "112 Украина" нардеп от фракции "Самопомич" Семен Семенченко. По его словам, на месте блокирования находятся около 50 человек, ожидается приезд руководства области.

В свою очередь пресс-секретарь полиции в Луганской области Татьяна Погукай заявила, что в полиции задокументировали все происходящее. "Правовую оценку будет давать прокуратура или СБУ", — сказала она в эфире телеканала.

По ее словам, накануне участники блокады на перегоне станции в Попяснянском районе перекрыли железнодорожную колею, разместили там палатки и остановили пустой поезд. "Пока это единственный участок, где участники акции блокируют движение. Нарушений общественного порядка там нет", — сообщила пресс-секретарь.

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В конце декабря прошлого года бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не освободят всех пленных в Донбассе, однако эти намерения так и не были реализованы. Замминистра Украины по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука тогда заявлял, что решение о блокаде не было согласовано с украинскими властями и, в случае активных действий организаторов акции, "они получат соответствующую оценку правоохранителей". В свою очередь глава Минэкономики Степан Кубив заявлял, что торговая блокада неподконтрольных Киеву районов Донбасса навредит местным жителям, которые живут в очень тяжелых условиях. Кроме того, Киев получает из неподконтрольных территорий уголь дефицитной марки для обеспечения работы энергосистемы.