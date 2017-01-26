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    Общество

    СБУ освободила всех людей из "тайной тюрьмы" в Харькове - правозащитники

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    Как отметила Оксана Покальчук, 18 человек, которые упоминались в докладе Amnesty International и Human Rights Watch, были освобождены из тайного содержания под стражей харьковским подразделением СБУ.
    Служба безопасности Украины
    RIA News Сергей Тышковец

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Все лица, которые тайно содержались под стражей в управлении Службы безопасности Украины в Харькове, вышли на свободу, сообщила директор Amnesty International в Украине Оксана Покальчук.

    СБУ провела экскурсию по своим тайным тюрьмам в Харькове
    канал Новости Харькова в YouTube
    СБУ провела экскурсию по своим "тайным тюрьмам" в Харькове

    Ранее международные правозащитные организации Human Rights Watch и Amnesty International заявляли о содержании людей в "тайной тюрьме" СБУ в Харькове. В свою очередь глава ведомства Василий Грицак заявил, что в его ведомстве не существует никаких "тайных тюрем"; он предложил всем желающим в этом убедиться и отправиться на "внеплановую проверку" в следственные изоляторы на территории Харьковского областного управления СБУ.

    "С момента публикации доклада (Amnesty International и Human Rights Watch) в июле 2016 года, 18 человек, которые были описаны в этом отчете и которые были подвергнуты насильственному исчезновению со стороны СБУ, все 18 человек были освобождены из тайного содержания под стражей харьковским подразделением СБУ. Важно, что последние трое из задержанных были освобождены в декабре 2016 года. Насколько нам известно, харьковское подразделение СБУ больше не держит человек под стражей неофициально", — цитирует Покальчук УНИАН.

    Она отметила, что Amnesty International и Human Rights Watch повторно призывают стороны конфликта на Донбассе "прекратить все своевольные и тайные задержания, а также жестокое обращение с задержанными, обеспечить привлечение к ответственности всех виновных в нарушении прав человека".

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