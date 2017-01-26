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    Общество

    На границе с Польшей в очередях застряли 400 автомобилей

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    На границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очереди отсутствуют. Наибольшая очередь зафиксирована в пункте пропуска "Ягодин авто" на границе Украины и Польши – 80 автомобилей.
    Ситуация на украинско-польской границе по состоянию на 8:45 26 января 2017 года
    worldcam.live/Przejście Graniczne Krościenko

    КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. На границе с Польшей по состоянию на 8:00 четверга в очередях стояли 400 автомобилей, сообщает пресс-служба Западного регионального управления Госпогранслужбы на странице в Facebook.

    По данным ведомства, наибольшая очередь зафиксирована в пункте пропуска "Ягодин авто" – 80 автомобилей. В международных пунктах пропуска "Шегини" стояли 40 автомобилей, в ПП "Угрынив" — 60, "Смильныця" — 60, "Рава-Русская" — 50, "Грушев" — 50, "Устилуг" — 40, "Краковец" — 20.

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    На границе со Словакией, Венгрией, Румынией и Молдовой очереди отсутствуют.

    Напомним, чуть более трети украинцев готовы навсегда покинуть Украину и переехать в другую страну, следует из данных опроса, проведенного исследовательской компанией Research & Branding Group. Готовность навсегда уехать из Украины в другую страну зависит от региона проживания и возраста, но практически не различается в зависимости от местности проживания и пола респондентов. Так, наиболее настроены эмигрировать жители центральной (37%), а наименее – жители западной Украины (31%). На юге и востоке страны доля потенциальных эмигрантов составляет по 34%.

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