Следствие намерено заочно расследовать дело Чауса

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) направило ходатайство в Соломенский районный суд Киева о предоставлении разрешения на проведение заочного досудебного расследования по уголовному производству против судьи Николая Чауса, которого подозревают в получении взятки в 150 тысяч долларов.

"Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по согласованию с прокурорами САП подали ходатайство в Соломенский районный суд Киева о предоставлении разрешения на проведение специального досудебного расследования (так называемое "заочное расследование") в отношении судьи Днепровского районного суда Киева Николая Чауса", — говорится в сообщении.

Следствие инициировало заочное досудебное расследование по делу Чауса в связи с тем, что он "скрывается от органов дознания".

Судья Чаус был задержан в августе 2016 года детективами НАБУ совместно с прокурорами Специальной антикоррупционной прокуратуры (САП) при получении 150 тысяч долларов взятки за вынесение судебного решения в пользу подсудимого. Арестовать судью правоохранители не смогли из-за его судейского иммунитета. Верховная Рада лишь в начале сентября дала согласие на арест подозреваемого, однако к тому времени судья покинул территорию страны. В ноябре 2016 года власти Украины объявили Чауса в международный розыск.