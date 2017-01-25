Эксперт: конкурс на пост главы НП говорит о низком престиже полиции

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Полковник милиции в отставке, эксперт по вопросам правоохранительных органов Виктор Столбовой считает, что конкурс на должность руководителя Национальной полиции (НП) демонстрирует нежелание специалистов "к такой должности и к такой работе".

"Относительно тех кандидатов, которые заявили — 64 кандидата, я хочу сказать следующее, что, как известно из СМИ, на первый этап тестирования явилось из 64 кандидатов 43 кандидата. Мы не знаем, правда, еще результаты, какой уровень знаний они показали, но вместе с тем, мы можем констатировать тот факт, что из этих 43 уже 21 человек, вернее из 64 — 21 человек остается в числе кандидатов, которые будут в дальнейшем принимать участие в этом конкурсе. На мой взгляд, 21 кандидат на должность председателя Нацполиции, где зарплата в 100 тысяч гривен, говорит только об одном — о низком уровне престижа работы в полиции и нежелание специалистов, стремиться к такой должности и к такой работе", — заявил Столбовой в эфире "Голос Столицы".

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков ранее объявил конкурс на должность руководителя Нацполиции. Как пояснил глава МВД, комиссия определит два-три претендента на пост главы ведомства, из них он выберет лучшего. Затем министр предложит кандидатуру Кабмину, где и назначат нового руководителя. Аваков рассчитывает, что нового главу Национальной полиции назначат в феврале 2017 года.

В середине января МВД сообщило, что на пост главы Нацполиции претендуют 64 человека, в том числе исполняющий обязанности начальника Нацполиции Украины Вадим Троян, Крищенко, руководитель главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин, начальник департамента уголовного розыска Нацполиции Сергей Князев, заместитель начальника управления главного управления по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Орест Михайлецкий, замглавы Нацполиции Константин Бушуев.

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В среду, 25 января, Вадим Троян заявил, что отказался от дальнейшего участия в конкурсе на должность главы ведомства из-за стажа работы, недостаточного для прохождения конкурса. Андрей Крищенко также снял свою кандидатуру с конкурса.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабинет министров уволил главу Нацполиции Хатию Деканоидзе с занимаемой должности по собственному желанию. Она занимала этот пост с 4 ноября 2015 года.