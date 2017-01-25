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    Общество

    Главу Нацполиции назначат, а не выберут на конкурсе - Соколовская

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    Политический эксперт Янина Соколовская в эфире "ГС" заявила, что игнорирование двумя основными кандидатами тестирования в рамках конкурса — показательный факт.
    Политэксперт Янина Соколовская
    РИА Новости Украина Юлия Червинская

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Конкурс на должность главы Нацполиции Украины — в разгаре. Во вторник в рекрутинговом агентстве в Нацполиции началось тестирование на должность руководителя, где должны были принять участие 46 кандидатов.

    Анатолий Онищук. Архивное фото
    Голос Столицы
    Аваков и конкурс на главу Нацполиции. Комментарий эксперта

    При этом главные кандидаты — временно исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян и руководитель киевского отделения ведомства Андрей Крищенко — не пришли на тестирование, якобы по уважительным причинам.

    Кто же займет должность руководителя Нацполиции, в эфире радиостанции Голос Столицы спрогнозировала политический эксперт Янина Соколовская.

    "Кого назначат, тот и займет. Мучит меня два вопроса — сколько народ можно считать за идиотов и почему не тестировали Хатию Деканоидзе? Потому что человек, который рыдал, увидя труп нашего коллеги Павла Шеремета, и ничего более при этом не делал, он у меня вызвал сомнения насчет и профессиональной, и психологической, и прочей пригодности. Не тестировали женщину, а зря. То, что Крищенко и Троян не явились на тестирование, это достаточно показательный момент — они этим жестом объяснили все, что стоит нам понимать о важности этого тестирования, что суть в том, что кого назначат, тот и будет работать", — заявила Соколовская.

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